Guangdong Fangyuan Environment A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guangdong Fangyuan Environment A veröffentlichte am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Guangdong Fangyuan Environment A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 407,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 665,4 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at