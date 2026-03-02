Guangdong Fangyuan Environment A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guangdong Fangyuan Environment A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY gegenüber -0,630 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 787,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 746,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Guangdong Fangyuan Environment A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,190 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,850 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,61 Prozent auf 2,28 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at