Guangdong Fangyuan Environment A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangdong Fangyuan Environment A lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangdong Fangyuan Environment A -0,200 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Guangdong Fangyuan Environment A mit einem Umsatz von insgesamt 800,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 62,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at