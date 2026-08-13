|
13.08.2026 06:31:29
Guangdong Fangyuan Environment A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Guangdong Fangyuan Environment A lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangdong Fangyuan Environment A -0,200 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Guangdong Fangyuan Environment A mit einem Umsatz von insgesamt 800,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 62,48 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!