Guangdong Fuxin Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Fuxin Technology A hat am 25.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,14 CNY. Im letzten Jahr hatte Guangdong Fuxin Technology A einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Guangdong Fuxin Technology A 149,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 139,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at