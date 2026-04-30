Guangdong Fuxin Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Guangdong Fuxin Technology A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 112,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at