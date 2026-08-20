Guangdong Fuxin Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangdong Fuxin Technology A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CNY, nach 0,120 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Guangdong Fuxin Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 175,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at