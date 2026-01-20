Guangdong Fuxin Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Guangdong Fuxin Technology A ließ sich am 19.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Fuxin Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangdong Fuxin Technology A ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 115,9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Fuxin Technology A 123,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Guangdong Fuxin Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,520 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 534,88 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 512,94 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at