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22.10.2026 06:31:29
Guangdong Fuxin Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Guangdong Fuxin Technology A stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Fuxin Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 212,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 149,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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