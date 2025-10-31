Guangdong Gensho Logistics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guangdong Gensho Logistics A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Guangdong Gensho Logistics A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Guangdong Gensho Logistics A im vergangenen Quartal 144,8 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 108,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Gensho Logistics A 69,6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at