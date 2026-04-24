Guangdong Gensho Logistics A präsentierte Quartalsergebnisse

Guangdong Gensho Logistics A hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 CNY gegenüber -0,220 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Guangdong Gensho Logistics A mit einem Umsatz von insgesamt 6,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 91,05 Prozent verringert.

Guangdong Gensho Logistics A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,670 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,510 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Guangdong Gensho Logistics A 341,50 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 296,94 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at