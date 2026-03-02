Guangdong Greenway Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangdong Greenway Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Greenway Technology A -0,750 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 657,5 Millionen CNY gegenüber 568,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,560 CNY beziffert, während im Vorjahr -0,970 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,73 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,83 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

