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27.04.2026 06:31:29
Guangdong Greenway Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Guangdong Greenway Technology A hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangdong Greenway Technology A ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Guangdong Greenway Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 740,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 620,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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