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29.10.2026 06:31:29
Guangdong Guanhao High-Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Guangdong Guanhao High-Tech lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,81 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Guanhao High-Tech 1,83 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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