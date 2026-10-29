Guangdong Guanhao High-Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Guanhao High-Tech lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,81 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Guanhao High-Tech 1,83 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at