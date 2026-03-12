Guangdong Guanhao High-Tech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangdong Guanhao High-Tech veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,92 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,24 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,170 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 7,15 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,030 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 7,07 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at