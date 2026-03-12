12.03.2026 06:31:29

Guangdong Guanhao High-Tech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangdong Guanhao High-Tech veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,92 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,24 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,170 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 7,15 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,030 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 7,07 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen