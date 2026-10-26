Guangdong Hotata Technology Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guangdong Hotata Technology Group A hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Hotata Technology Group A 0,150 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 409,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at