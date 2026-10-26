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26.10.2026 06:31:29
Guangdong Hotata Technology Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Guangdong Hotata Technology Group A hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Hotata Technology Group A 0,150 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 409,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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