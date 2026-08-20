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20.08.2026 06:31:29
Guangdong Hotata Technology Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Guangdong Hotata Technology Group A hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Hotata Technology Group A 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Guangdong Hotata Technology Group A im vergangenen Quartal 437,7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Hotata Technology Group A 418,0 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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