Guangdong Hotata Technology Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Guangdong Hotata Technology Group A hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Hotata Technology Group A 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Guangdong Hotata Technology Group A im vergangenen Quartal 437,7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Hotata Technology Group A 418,0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at