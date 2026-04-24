Guangdong Hotata Technology Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangdong Hotata Technology Group A lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34,74 Prozent auf 315,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 482,6 Millionen CNY gelegen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 CNY. Im Vorjahr hatte Guangdong Hotata Technology Group A 0,620 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,53 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,59 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at