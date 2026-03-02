Guangdong Huate Gas A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Huate Gas A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangdong Huate Gas A 0,430 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Huate Gas A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 374,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 336,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,20 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,54 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Guangdong Huate Gas A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,42 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,39 Milliarden CNY im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,66 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,47 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at