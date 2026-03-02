02.03.2026 06:31:29

Guangdong Huate Gas A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Huate Gas A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangdong Huate Gas A 0,430 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Huate Gas A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 374,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 336,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,20 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,54 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Guangdong Huate Gas A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,42 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,39 Milliarden CNY im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,66 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,47 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:17 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen