Guangdong Jia Yuan Technology Shares A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Guangdong Jia Yuan Technology Shares A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Jia Yuan Technology Shares A -0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3,11 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 CNY. Im Vorjahr hatte Guangdong Jia Yuan Technology Shares A -0,560 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 9,65 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,52 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,187 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 9,71 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at