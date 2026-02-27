|
27.02.2026 06:31:29
Guangdong Jia Yuan Technology Shares A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Guangdong Jia Yuan Technology Shares A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Jia Yuan Technology Shares A -0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 3,11 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden CNY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 CNY. Im Vorjahr hatte Guangdong Jia Yuan Technology Shares A -0,560 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Jahresumsatz wurde auf 9,65 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,52 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,187 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 9,71 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.