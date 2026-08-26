Guangdong Jia Yuan Technology Shares A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Guangdong Jia Yuan Technology Shares A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Guangdong Jia Yuan Technology Shares A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at