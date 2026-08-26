|
26.08.2026 06:31:28
Guangdong Jia Yuan Technology Shares A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Guangdong Jia Yuan Technology Shares A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.
Guangdong Jia Yuan Technology Shares A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.