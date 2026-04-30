Guangdong Jia Yuan Technology Shares A präsentierte Quartalsergebnisse

Guangdong Jia Yuan Technology Shares A ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Jia Yuan Technology Shares A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,45 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,98 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at