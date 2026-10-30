Guangdong Leadyo IC Testing A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangdong Leadyo IC Testing A hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Leadyo IC Testing A 0,040 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 197,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at