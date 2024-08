GuangDong Leary New Material Technology A legte Quartalsergebnis vor

GuangDong Leary New Material Technology A präsentierte in der am 23.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent auf 126,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at