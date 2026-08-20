GuangDong Leary New Material Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GuangDong Leary New Material Technology A hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 217,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 392,0 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at