GuangDong Leary New Material Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GuangDong Leary New Material Technology A lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 94,29 Prozent auf 310,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 160,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

GuangDong Leary New Material Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,240 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat GuangDong Leary New Material Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 83,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 961,79 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 524,71 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

