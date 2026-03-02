Guangdong Lyric Robot Automation A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Lyric Robot Automation A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangdong Lyric Robot Automation A ein EPS von -4,300 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 791,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 395,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,6 Millionen CNY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,300 CNY, nach -8,120 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,22 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,395 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2,94 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at