Guangdong Marubi Biotechnology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangdong Marubi Biotechnology A hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,05 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 571,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 681,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at