Guangdong Marubi Biotechnology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Guangdong Marubi Biotechnology A hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CNY, nach 0,120 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 781,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 922,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at