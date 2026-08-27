Guangdong Meiyan Hydropower: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangdong Meiyan Hydropower stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129,5 Millionen CNY – ein Plus von 184,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Meiyan Hydropower 45,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at