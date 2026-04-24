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24.04.2026 06:31:29
Guangdong Mingzhu Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Guangdong Mingzhu Group hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Mingzhu Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 90,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 297,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 156,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,280 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Guangdong Mingzhu Group 0,010 CNY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 961,81 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Guangdong Mingzhu Group 413,91 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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