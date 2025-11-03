Guangdong Mingzhu Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangdong Mingzhu Group hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach -0,010 CNY im Vorjahresvergleich.

Guangdong Mingzhu Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 494,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at