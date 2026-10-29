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29.10.2026 06:31:29
Guangdong Skychem Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Guangdong Skychem Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Guangdong Skychem Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164,0 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 120,9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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