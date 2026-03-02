Guangdong Skychem Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangdong Skychem Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137,0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guangdong Skychem Technology A einen Umsatz von 107,6 Millionen CNY eingefahren.

Guangdong Skychem Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,670 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,600 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 470,96 Millionen CNY – ein Plus von 24,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Guangdong Skychem Technology A 379,25 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

