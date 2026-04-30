Guangdong Skychem Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guangdong Skychem Technology A hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Guangdong Skychem Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 144,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at