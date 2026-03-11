|
Guangdong Songfa Ceramics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Guangdong Songfa Ceramics hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 1,42 CNY gegenüber -0,130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 9,88 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Songfa Ceramics 93,7 Millionen CNY umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,96 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren -0,620 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Guangdong Songfa Ceramics im vergangenen Geschäftsjahr 21,64 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7808,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Songfa Ceramics 273,59 Millionen CNY umsetzen können.
