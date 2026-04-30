|
30.04.2026 06:31:29
Guangdong Songfa Ceramics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Guangdong Songfa Ceramics hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,170 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Songfa Ceramics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15368,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,89 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 57,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!