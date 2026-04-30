Guangdong Songfa Ceramics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Songfa Ceramics hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Songfa Ceramics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15368,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,89 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 57,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at