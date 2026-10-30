Guangdong Songfa Ceramics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Songfa Ceramics hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,06 CNY gegenüber 0,700 CNY im Vorjahresquartal.

Guangdong Songfa Ceramics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,27 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 180,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,90 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 14,22 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at