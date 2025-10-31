Guangdong Songfa Ceramics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guangdong Songfa Ceramics veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,70 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Guangdong Songfa Ceramics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,05 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7566,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at