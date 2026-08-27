Guangdong Songfa Ceramics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Songfa Ceramics hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Songfa Ceramics 2,79 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Guangdong Songfa Ceramics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,62 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 120,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at