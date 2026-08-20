Guangdong Super Telecom stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Guangdong Super Telecom hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im letzten Jahr hatte Guangdong Super Telecom einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 75,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at