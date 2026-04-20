20.04.2026 06:31:29

Guangdong Tianan New Material hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Guangdong Tianan New Material ließ sich am 17.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Tianan New Material die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Guangdong Tianan New Material hat ein EPS von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Tianan New Material in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 812,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 903,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,370 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 3,09 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,08 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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