Guangdong Weide Information Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Weide Information Technology A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Weide Information Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangdong Weide Information Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,3 Millionen CNY im Vergleich zu 35,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,150 CNY, nach 0,140 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 139,12 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 98,38 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

