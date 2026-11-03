Guangdong Weide Information Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Weide Information Technology A veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangdong Weide Information Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,1 Millionen CNY im Vergleich zu 25,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at