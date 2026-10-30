Guangdong Wencan Die Casting A legte Quartalsergebnis vor

Guangdong Wencan Die Casting A ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Wencan Die Casting A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Guangdong Wencan Die Casting A ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,66 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,53 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at