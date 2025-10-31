|
Guangdong Wencan Die Casting A präsentierte Quartalsergebnisse
Guangdong Wencan Die Casting A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Guangdong Wencan Die Casting A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Guangdong Wencan Die Casting A im vergangenen Quartal 1,53 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Wencan Die Casting A 1,62 Milliarden CNY umsetzen können.
