Guanghe Landscape Culture Communication mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guanghe Landscape Culture Communication hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 87,1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Guanghe Landscape Culture Communication 77,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at