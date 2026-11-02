Guanghe Landscape Culture Communication: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guanghe Landscape Culture Communication hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guanghe Landscape Culture Communication 0,030 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 95,6 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 28,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guanghe Landscape Culture Communication 133,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at