Guanghe Landscape Culture Communication stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guanghe Landscape Culture Communication gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,9 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 51,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at