Guanghui Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guanghui Energy gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 6,78 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 25,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guanghui Energy 9,14 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at