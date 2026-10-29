Guanghui Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guanghui Energy äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guanghui Energy 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,84 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at